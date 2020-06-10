Главное о коронавирусе на 10 июня: Татарстан — лидер по штрафам, ВОЗ сомневается в заразности бессимптомных

Татарстан стал абсолютным лидером по количеству штрафов

За последние сутки в Татарстане подтвердились 55 новых случаев COVID-19, из них один — завозной, 54 — контактные. 17 человек госпитализированы, 38 лечатся дома (у них легкая или бессимптомная формы).

Больше всего заболевших в Казани (42 человека).

Всего в Татарстане зарегистрировано 3 720 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 2 767 человек (с подтвержденным диагнозом COVID-19), в том числе 19 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 10.

Татарстан находится на 22-м месте по числу заболевших среди регионов России.



«Новая газета» написала, что Татарстан стал абсолютным лидером по количеству штрафов за нарушение режима повышенной готовности. В республике оштрафовали 33,9 тыс. человек. На втором месте Краснодарский край, где к административной ответственности привлекли 16,6 тыс. человек.

Депутат Госсовета Татарстана Альмир Михеев попросил президента республики Рустама Минниханова открыть торговые центры.

В Минобрнауки Татарстана сообщили, что пока решение о том, как будут проводиться ЕГЭ, не принято. Будут ли выпускникам делать тесты на коронавирус, неизвестно. Окончательного решения об обязательных масках и перчатках тоже пока нет.

В Набережных Челнах перед инфекционной больницей установили скамейки для пациентов, ожидающих приема.

КРЭТ начал отзывать из больниц аппараты ИВЛ «Авента М», которые загорелись в больницах Москвы и Петербурга. Пресс-служба КРЭТ объяснила это распоряжением Росздравнадзора о приостановке использования аппаратов.

Предприниматели Татарстана пожаловались прокурору республики Илдусу Нафикову на хамство сотрудников полиции во время «противовирусных» проверок.

В Набережных Челнах после вмешательства прокуратуры 36 сотрудников инфекционной больницы получили надбавки за работу с пациентами, заразившимися COVID-19. Суммарно им выплатили более 3,3 млн рублей.



Большая часть санаториев Татарстана не смогла открыться 8 июня — слишком жесткие требования у Роспотребнадзора.



В университетской клинике КФУ начали делать анализы на антитела к COVID-19.



Фото Максима Платонова

На озере Кабан в центре Казани заработал прокат лодок и катамаранов.



На улицу Баумана в Казани вернулись уличные музыканты и аниматор-зебра.

Песков снова борется со слухами о том, что Россия занижает статистику

За последние сутки в России выявлено 8 404 новых случая коронавируса, выздоровели 10 386 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 493 657, а выздоровевших — до 252 783 человек.

Зафиксировано 216 новых смертельных случаев. Всего от коронавируса в России умерли 6 358 человек.

Топ регионов России по числу заболевших

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о заниженной статистике по коронавирусу в России. «Нет, я не согласен с этой оценкой. Вы не подумали о возможности того, что в России более эффективная система здравоохранения и что есть возможность для того, чтобы большее число людей осталось в живых», — сказал он в интервью CNN.

РБК выяснил, что в апреле, в разгар пандемии, сотни россиян выезжали за границу. Например, в Южной Корее побывали 1 223 россиянина, в Турции — 922, в Болгарии — 635.

В Крыму с 15 июня отменяется обсервация для приезжающих из других регионов России.



Минпросвещения рекомендует провести очные выпускные после завершения ЕГЭ.

Власти Москвы заявили об открытии 70% всех магазинов после карантина.

После пандемии коронавируса и кризиса в стране может наблюдаться длительный рост преступности, заявил Дмитрий Медведев.

Большинство россиян после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, хотят начать активную социальную жизнь. 40% респондентов пойдут гулять, 36% хотят съездить в лес или на дачу, 32% планируют встретиться с друзьями. И только 19% россиян хотят навестить родителей.

Дагестанские врачи сообщили, что ситуацию с коронавирусом в регионе удалось взять под контроль. После 15 июня Дагестан начнет поэтапно выходить из режима самоизоляции.

В Карелии открываются туристические объекты.

Фото turfront.ru

Врач оценил шансы заразиться COVID-19 на летних верандах. «Самое главное — соблюдение социальной дистанции... Шансов заразиться на открытом воздухе меньше, однако в случае массового скопления на улице шансы «поймать» COVID повышаются», — сказал главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин.

Парад Победы в Новосибирске пройдет без зрителей.

Главреда ProUfu Тимура Алмаева оштрафовали на 60 тыс. рублей за материал о подготовке мест на кладбищах для жертв COVID-19 как за фейк. Хотя информацию подтверждали в мэрии.

Заболевшая COVID-19 артистка Елена Воробей сообщила, что провалилась в депрессию. «Честно скажу: было тяжковато. Не только физическое недомогание. Самое неприятное — это неуправляемое депрессивное состояние. Лето обещает быть странным для нас, артистов. Прочла новость, что концерты и спектакли разрешат только с осени. Может, придумать новые формы — дворовые концерты. Мы будем петь и веселить, а вы сбрасывайте из окон помидоры и огурцы, корм», — сказала пародистка.

Зеленский хотел заразиться COVID-19

По состоянию на 10.30 (мск) число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 7 240 085. Умерли 411 292 человека. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (1 979 850). На второй строчке — Бразилия (739 503), Россия на третьем месте (484 630, данные не обновлены). На четвертом месте — Великобритания (290 581), на пятом — Индия (275 413).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел специально заразиться коронавирусом. «Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Когда был у нас момент депрессии, мы собрались. Я предложил нашим: «Давайте я заболею, сразу меня изолируем на Банковой... И проживу это нормально». Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу. Но чтобы люди поняли и то, что это не чума, чтобы не было «депрессухи»,— сказал Зеленский.

Технический руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19 заявила, что бессимптомная передача коронавируса встречается крайне редко: «Исходя из имеющихся у нас данных, кажется маловероятным, чтобы бессимптомный носитель передал инфекцию кому-то еще», — сказала она.

Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета обратился к России и другим странам за помощью в борьбе с коронавирусом.

Во Франции прокуратура начала расследование деятельности правительства в условиях пандемии.

В Азербайджане до 1 июля продлили закрытие границ.

Британская нефтяная компания BP до конца года сократит 10 тыс. рабочих мест (15%). По словам гендиректора Бернарда Луни, из-за падения цен на нефть BP «тратит больше, чем зарабатывает».

Фото defence-line.org

Польша готовится открыть свои границы.

В Словакии с 10 июня отменяется карантин, введенный 12 марта.

Мэр итальянского Бергамо Джорджо Гори заявил, что его город пострадал от COVID-19 больше всех в мире. Бергамо, где живут 120 тысяч человек, потерял 670 жителей.

Лилия Ахкиямова