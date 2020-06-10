В Татарстане еще не принято решение о тестировании на коронавирус во время ЕГЭ
Четкого решения о тестировании выпускников, сдающих ЕГЭ, еще не принято. В Минобрнауки Татарстана сообщили, что нет и окончательного решения об обязательных масках и перчатках.
Родители школьников считают такую меру избыточной.
Активист общественного объединения «Родительское сообщество Татарстана» Рая Демидова считает, что тесты могут дать неверный результат. В таком случае здорового ребенка могут не допустить до экзамена.
«Или, наоборот, результат окажется ложноотрицательным, ребенка на экзамены пустят и он половину аудитории перезаражает», — пишет «Вечерняя Казань».
Ранее в Рособрнадзоре советовали школьникам приходить на экзамены в масках и перчатках. В то же время, если ребенок плохо переносит средства индивидуальной защиты, их можно будет снять.
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