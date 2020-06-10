На улице Баумана в Казани после ослабления ограничений заметили уличных музыкантов
В Казани на улице Баумана после снятия некоторых ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса, вновь появились уличные музыканты. Видео с выступлением поделились пользователи соцсетей.
На кадрах видно, как группа молодых людей играет на немноголюдной улице. Как и всегда, вокруг музыкантов собрались прохожие.
Напомним, с начала апреля на территории республики ввели режим самоизоляции. Для татарстанцев организовали выход из дома по СМС-пропускам. В начале мая на пустующей Баумана казанцы засняли крыс, разгуливающих по улице. Грызуны перебегали дорогу, совершенно не боясь немногочисленных прохожих.Общество Татарстан
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