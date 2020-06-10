Новости общества

01:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На улице Баумана в Казани после ослабления ограничений заметили уличных музыкантов

00:27, 10.06.2020
На улице Баумана в Казани после ослабления ограничений заметили уличных музыкантов
Фото: realnoevremya.ru

В Казани на улице Баумана после снятия некоторых ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса, вновь появились уличные музыканты. Видео с выступлением поделились пользователи соцсетей.

На кадрах видно, как группа молодых людей играет на немноголюдной улице. Как и всегда, вокруг музыкантов собрались прохожие.

Напомним, с начала апреля на территории республики ввели режим самоизоляции. Для татарстанцев организовали выход из дома по СМС-пропускам. В начале мая на пустующей Баумана казанцы засняли крыс, разгуливающих по улице. Грызуны перебегали дорогу, совершенно не боясь немногочисленных прохожих.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем