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Депутат Госсовета Татарстана предложил Минниханову открыть все торговые центры

18:35, 09.06.2020
Депутат Госсовета Татарстана предложил Минниханову открыть все торговые центры
Фото: realnoevremya.ru

Депутат Госсовета Татарстана и глава реготделения партии «Справедливая Россия» в республике Альмир Михеев обратился к президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой открыть торговые центры. Соответствующее письмо опубликовано на сайте партии.

Михеев отмечает, что сейчас торговые центры открываются в Москве, Башкирии и Кировской области. По мнению депутата, их можно открыть и в Татарстане, поскольку, благодаря принятым мерам по противодействию инфекции, ситуация с коронавирусом в регионе лучше, чем в вышеперечисленных регионах.

При этом открыть ТЦ предлагается при соблюдении следующих правил:

  • работники и посетители обязательно должны быть в средствах индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию в 1,5 м;
  • должна быть предоставлена возможность обрабатывать руки антисептиком;
  • все поверхности должны дезинфицироваться;
  • массовые досуговые и развлекательные мероприятия в торговых центрах временно запрещаются.

Данную инициативу поддержал бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев еще в конце апреля. Тогда он заявил о готовности разработать вместе с профильными министерствами блок-схемы и чек-листы для более комфортного начала работы.

В минувшие выходные правительство Татарстана разрешило ресторанам и кафе открыть летние веранды. Также общепит может работать в гостиницах. Так, с 11 июня кафе и рестораны могут обслуживать посетителей на летних верандах и террасах при соблюдении дистанции между столиками в 1,5 метра.

ОбществоВластьИнфраструктураБизнесРозничная торговляУслуги Татарстан
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