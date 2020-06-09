В университетской клинике КФУ начали выявлять антитела к COVID-19

Университетская клиника КФУ начала проводить исследования, предназначенные для выявления антител к коронавирусной инфекции. Анализы в клинике вуза могут сдать все желающие.

Пройти тестирование на антитела могут и люди с симптомами респираторных заболеваний, и контактировавшие с больными коронавирусом, и граждане, которые чувствуют себя абсолютно здоровыми.

Тест-система предназначена для выявления иммуноглобулинов класса G к коронавирусу SARS-CoV-2. Исследование проводится методом иммуноферментного анализа в пробах сыворотки или плазмы крови. Тест поможет выяснить, переболел человек коронавирусом или нет. Если он покажет положительный результат, то это будет значить, что человек уже переболел COVID-19 и у него выработался определенный иммунитет. Таким образом, возможность повторного заражения снижается или отсутствует. Антитела появляются в крови человека в острой стадии инфекционного процесса, а их максимальное количество вырабатывается к четырнадцатому дню болезни.

Анализы могут сдать все желающие с понедельника по пятницу, с 8.00 до 10.00, по адресу: Вишневского, 2а. Подробности можно уточнить по телефону: 8 (843) 233-30-22, сообщает пресс-служба вуза.

Аналитическая служба «Реального времени» выяснила, что в Казани тесты на коронавирус можно сдать уже в 40 медучреждениях. Подробнее — в материале интернет-газеты.

