В Челнах перед инфекционной больницей установили скамейки из-за очередей

В Набережных Челнах перед зданием инфекционной больницы были установлены скамейки после нескольких сообщений об очередях. В Минздраве Татарстана заявили, что с большими скоплениями пациентов удалось справиться.

«Напомним, в Набережных Челнах действует утвержденная маршрутизация пациентов с коронавирусной инфекцией, были открыты дополнительные койки для приема пациентов, прием больных ведется круглосуточно. Для уменьшения очередей в приемных покоях привлекаются дополнительные сотрудник», — говорится в комментарии от лица министерства, сделанном к одному из опубликованных в соцсетях видео.

Ролик показывал очередную очередь у больницы. Однако в Минздраве уверены, что запись старая. В доказательство этого и приводится аргумент об установке скамеек с навесами на территории медучреждения.

Ранее в Сети уже появлялись жалобы на очереди в «инфекционку» Набережных Челнов. Пользователи утверждали, что ждать приходилось до нескольких часов.