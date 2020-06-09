В Крыму отменили обсервацию для приезжающих из других регионов России

Режим самоизоляции для всех категорий граждан в Республике Крым будет снят с 15 июня. Кроме того, с 15 июня отменяется обязательная обсервация для россиян из других регионов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Обсервация для приезжающих из-за рубежа сохраняется, в том числе для въезжающих с территории Украины.

Аксенов подчеркнул, что все меры, которые принимались президентом России Владимиром Путиным, были абсолютно правильными, поэтому Крым достойно выходит из этой сложной ситуации.

В этом году четверть россиян планируют отдыхать на российских курортах. 26,5% опрошенных наиболее привлекательным местом для отпуска в России считают Крым.

