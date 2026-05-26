Фестиваль на 10 тыс. человек, дискотеки по методичке и прямая линия уполномоченного по правам детей

Казань готовится ко Дню защиты детей и летним каникулам

Фото: Динар Фатыхов

1 июня казанцев ждут не только праздники в разных районах и девятичасовая программа в «Елмае», но и фестиваль в Казанском кремле с дискотекой на закате и выступлением певицы Дышать. Летом подростковые вечеринки выйдут за пределы столицы. Подробнее о том, какая программа ждет детей и подростков в летние каникулы, — в материале «Реального времени».

Праздник сделают инклюзивным

1 июня территория Казанского кремля превратится в город детства. Там до самого вечера продлится фестиваль, на котором будут ждать порядка 10 тыс. человек. Об этом рассказал на брифинге в Кабмине руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

В программе — квест по кремлю, детская и книжная ярмарки, работы студии подкастов, научные и творческие мастер-классы. Их проведет целый ряд партнеров: например, «Парк тропических бабочек», лаборатория «Естественно, наука!», «Дом занимательной науки и техники», парк развлечений MazaPark, Всероссийский студенческий корпус спасателей.

По словам Сулейманова, фестиваль будет инклюзивным. Все заявленные мастер-классы будут доступны детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — на фестивале будут работать специалисты, которые помогут им интегрироваться в процесс.

На сцене — Дышать, Malsi Music и BubbleGum

Главная сцена развернется во дворе Присутственных мест: там в течение дня будут проходить выступления артистов, диджеев и национальных творческих коллективов. Главное — исполнять номера и сводить треки будут и сами дети, подчеркнул Сулейманов.

Программа будет идти до 20:00, так что ждут и школьников, 1 июня сдающих ЕГЭ, отметил докладчик. Так, на закате пройдет подростковая дискотека «БиЮ». Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе регионального отделения «Движения первых», на фестивале ожидается выступление певицы Дышать.

— [Участие примут] BubbleGum (диджей, — прим. ред.) и Malsi Music (музыкант и битмейкер, — прим. ред.). Это будет вечерний музыкальный перформанс с уклоном в национальное звучание в современном прочтении. Сейчас предварительно договорились [о выступлении] с Дышать, — рассказали нашему изданию.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Методички для дискотек

Подростковые дискотеки выйдут и за пределы Казани, заверил спикер. Кроме столицы, они пройдут в Бугульминском, Сабинском, Апастовском и Нижнекамском районах. Всего запланировано 30 мероприятий.

— Важно методически к этому подойти. Мы думаем, что сможем отработать правильный формат проведения дискотек, которые были так популярны в нашем детстве, а сейчас, безусловно, требуют обновления. Делаем соответствующую методическую основу. 23—24-го числа мы провели обучение в экстрим-парке «Урам» для организаторов этих дискотек — в первую очередь это сами подростки, — поделился Сулейманов.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Позвонить уполномоченному по правам ребенка

С первых дней июня стартует горячая линия с уполномоченным по правам ребенка в Татарстана Светланой Захаровой. Она будет работать каждую первую неделю каждого летнего месяца:

горячая линия с уполномоченным по правам ребенка: 8(843) 236-61-64;

в «Максе»: 8-987-405-96-13.

Также в планах выезды в лагеря и личные встречи с детьми.



— Хотим дать старт встречам с медицинскими специалистами. Мы будем говорить о секретах здоровья. В лагерях опробуем, чтобы в начале учебного года запустить масштабный проект о здоровье, который будет реализовываться во всех районах, — рассказала Захарова.

А сколько детей сейчас насчитывается в Татарстане? Вице-премьер республики Лейла Фазлеева объясняет: в дошкольных учреждениях — 185 тыс. детей, в образовательных организациях — 512,5 тыс. Еще порядка 60 тыс. подростков учатся в колледжах и техникумах.

