КРЭТ стал отзывать из больниц аппараты ИВЛ «Авента М»

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкоропорацию «Ростех») начал отзывать из больниц аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М». Эти приборы производит входящий в концерн Уральский приборостроительный завод.

Пресс-служба КРЭТ объясняет такое решение распоряжением Росздравнадзора о приостановке использования аппаратов, передает «Интерфакс».

Напомним, в российских «ковидных» госпиталях произошло два пожара, которые, возможно, связаны именно с аппаратами «Авента-М». На фоне этой ситуации на уральском предприятии КРЭТа за 11 дней дважды сменился гендиректор.