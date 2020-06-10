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КРЭТ стал отзывать из больниц аппараты ИВЛ «Авента М»

09:09, 10.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
КРЭТ стал отзывать из больниц аппараты ИВЛ «Авента М»
Фото: rostec.ru

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкоропорацию «Ростех») начал отзывать из больниц аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М». Эти приборы производит входящий в концерн Уральский приборостроительный завод.

Пресс-служба КРЭТ объясняет такое решение распоряжением Росздравнадзора о приостановке использования аппаратов, передает «Интерфакс».

Напомним, в российских «ковидных» госпиталях произошло два пожара, которые, возможно, связаны именно с аппаратами «Авента-М». На фоне этой ситуации на уральском предприятии КРЭТа за 11 дней дважды сменился гендиректор.

ПромышленностьОбществоМедицина
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