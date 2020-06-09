Большая часть санаториев Татарстана не смогла открыться 8 июня

Большая часть санаториев Татарстана не смогла открыться 8 июня. Им нужна минимум неделя для подготовки к работе, сообщил президент ассоциации «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев.

По его словам, до открытия здравницам нужно оповестить Роспотребнадзор, сделать тесты на коронавирус сотрудникам и закупить продукты.

Как сказал Терентьев, у санаториев могут быть проблемы с загрузкой, потому что Роспотребнадзор выдвинул трудновыполнимые требования. Спрос и без того будет низким, потому что туристы побоятся ехать на отдых.

Обеспечить загрузку санаториев могли бы местные жители. Поэтому Ассоциация санаториев попросила отменить обязательные справки для жителей Татарстана.