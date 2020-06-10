«Новая газета»: Татарстан вошел в число регионов-лидеров по числу штрафов за нарушение режима повышенной готовности

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Татарстан вошел в число регионов-лидеров по количеству людей, привлеченных к административной ответственности за нарушение режима повышенной готовности.

Так, в республике оштрафовали 33,9 тыс. человек, сообщает «Новая газета». Также в лидерах оказался Краснодарский край, здесь административные наказания получили 16,6 тыс. человек.

Отмечается, что подавляющее число административных дел в России за период режима самоизоляции — около 94% — возбуждено по статье 20.6.1 КоАП: нарушение гражданами режима повышенной готовности, то есть выход на улицу более двух раз в неделю или прогулки на закрытых территориях. Размер штрафа по этой статье может составить от 1 тыс. до 50 тыс. рублей.

С начала апреля в Татарстане введен режим повышенной готовности. Для жителей республики создали СМС-пропуска. С 12 мая эту систему отменили, однако был введен «масочный режим».