В Набережных Челнах после вмешательства прокуратуры 36 сотрудников инфекционки получили надбавки

В Набережных Челнах после вмешательства прокуратуры 36 сотрудникам инфекционной больницы выплатили надбавки за работу с пациентами, заразившимися COVID-19. Суммарно три врача, 19 человек среднего медперсонала и 14 — младшего медперсонала получили более 3,3 млн рублей.

Прокуратура Набережных Челнов провела проверку в ГАУЗ «Набережно-Челнинская инфекционная больница». Выяснилось, что 36 медиков не получили стимулирующие выплаты. «Прокуратура внесла в адрес руководителя медучреждения представление», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее прокуратура проверила заявление врача из Зеленодольского района об отсутствии выплат надбавок за работу с коронавирусными пациентами. В итоге 131 врач получил 9 млн рублей.

Напомним, медики, работающие с «ковидными» пациентами, могут рассчитывать на стимулирующие выплаты в размере от 25 до 80 тыс. рублей.

