Главное за выходные: новые послабления в Татарстане, международные рейсы из Казани и побег Скрипалей
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 8 июня:
- Власти Татарстана подготовили ряд послаблений в режим борьбы с коронавирусом. Главными шагами стали возможность открыть летние веранды для кафе и ресторанов, а также разрешение не носить маски в общественных местах. Кроме того, откроются МФЦ и санатории.
- Также в скором времени возможно открытие международного авиасообщения из Москвы, Казани и ряда других городов. Предварительно в другие страны регулярные рейсы будут запущены 15 июля.
- Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию и живут там под новыми именами. По крайней мере, такую информацию распространяет британский таблоид The Sunday Times.
- Аналитическая служба «Реального времени» выяснила, что в Казани тесты на коронавирус можно сдать уже в 40 медучреждениях.
- В России изучают возможность ввести ограничение, которое обяжет работодателей отдавать предпочтение российским гражданам при приеме на работу.
- Бизнесмен Геннадий Тимченко закупил 10 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для Татарстана
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