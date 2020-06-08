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Главное за выходные: новые послабления в Татарстане, международные рейсы из Казани и побег Скрипалей

07:00, 08.06.2020
Главное за выходные: новые послабления в Татарстане, международные рейсы из Казани и побег Скрипалей
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 8 июня:

  • Власти Татарстана подготовили ряд послаблений в режим борьбы с коронавирусом. Главными шагами стали возможность открыть летние веранды для кафе и ресторанов, а также разрешение не носить маски в общественных местах. Кроме того, откроются МФЦ и санатории.
  • Также в скором времени возможно открытие международного авиасообщения из Москвы, Казани и ряда других городов. Предварительно в другие страны регулярные рейсы будут запущены 15 июля.
  • Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию и живут там под новыми именами. По крайней мере, такую информацию распространяет британский таблоид The Sunday Times.
  • Аналитическая служба «Реального времени» выяснила, что в Казани тесты на коронавирус можно сдать уже в 40 медучреждениях.
  • В России изучают возможность ввести ограничение, которое обяжет работодателей отдавать предпочтение российским гражданам при приеме на работу.
  • Бизнесмен Геннадий Тимченко закупил 10 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для Татарстана

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