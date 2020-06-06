Новости общества

16:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Кабмин Татарстана разрешил открыть летние веранды кафе и ресторанов

14:46, 06.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Кабмин Татарстана разрешил открыть летние веранды кафе и ресторанов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство Татарстана разрешило ресторанам и кафе открыть летние веранды. Также общепит может работать в гостиницах.

Соответствующие поправки внесены в постановление кабмина РТ «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции».

Согласно документу, с 11 июня кафе и рестораны могут обслуживать посетителей на летних верандах и террасах при соблюдении дистанции между столиками в 1,5 метра.

Кроме того, разрешено открыть столовые на предприятиях.

ОбществоВластьБизнесУслуги Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем