Кабмин Татарстана разрешил открыть летние веранды кафе и ресторанов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство Татарстана разрешило ресторанам и кафе открыть летние веранды. Также общепит может работать в гостиницах.



Соответствующие поправки внесены в постановление кабмина РТ «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции».

Согласно документу, с 11 июня кафе и рестораны могут обслуживать посетителей на летних верандах и террасах при соблюдении дистанции между столиками в 1,5 метра.

Кроме того, разрешено открыть столовые на предприятиях.