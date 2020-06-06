В Татарстане возобновят работу санатории

Фото: realnoevremya.ru / Гуландам Фатхуллина

Новые поправки в постановление кабмина РТ о борьбе с корнавирусом предполагают возобновление работы санаториев с 8 июня. До размещения граждан о начале работы необходимо уведомить татарстанское Управление Роспотребнадзора.

Кроме того, должны соблюдаться и рекомендации по организации санаторно-курортного лечения, составленные главным санитарным врачом РФ.

Напомним, татарстанские санатории рассчитывали начать работу с 1 июня. Президент Ассоциации санаторно-курортных учреждений республики Евгений Терентьев допускал, что цены на путевки могут вырасти из-за необходимости соблюдать требования Роспотребнадзора.