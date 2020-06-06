В Татарстане МФЦ начнут принимать посетителей без записи

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Кабмин Татарстана разрешил с 15 июня принимать посетителей в многофункциональных центрах не по записи. В залы смогут заходить по нескольку человек из расчета по 4 кв. м на одного посетителя.

«С 15.06.2020 прием заявителей в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, в том числе без предварительной записи, при условии соблюдения требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в секторе информирования и ожидания, определяемому из расчета один человек (включая работников) на 4 кв. метра площади указанного сектора, доступной для посетителей», — говорится в постановлении, опубликованном сегодня на портале правительства Татарстана.

Напомним, этим же документом кабмин республики разрешил ресторанам и кафе открыть летние веранды и террасы.