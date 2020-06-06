Власти Татарстана разрешили не пользоваться перчатками

Кабмин РТ отменил пункт постановления о борьбе с распространением коронавирусной инфекции, предписывающий находиться в магазинах и транспорте в перчатках. Также круглосуточные магазины смогут вернуться к работе.

Согласно поправкам, опубликованным сегодня, с 8 июня признается утратившим силу абзац 6 в пункте 8.

Из предыдущей версии документа следует, что отменяется следующий подпункт:

«с 12.05.2020 вход и нахождение граждан в объектах розничной торговли, в транспортных средствах при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, включая такси, без использования средств индивидуальной защиты рук (перчатки)».

Пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова подтвердила «Реальному времени», что с понедельника в республике можно будет ходить без перчаток даже в магазинах и транспорте.

Также отменяется четвертый абзац того же пункта, который запрещал работу объектов торговли с 22.00 до 6.00.

Напомним, что сегодняшним постановлением правительство республики разрешило ресторанам и кафе открыть летние веранды. Также татарстанцы смогут ходить в МФЦ без предварительной записи.