В России могут обязать работодателей отдавать предпочтение гражданам РФ

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В Минтруде РФ изучают возможность введения новой нормы законодательства, которая обяжет руководителей компаний выбирать среди соискателей на квалифицированные должности граждан России.

В отчете министерства сказано, что чиновники ведут консультации о введении «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», пишут «Известия».

Также на консультациях обсуждаются вопросы совершенствования порядка определения потребности в иностранной рабочей силе, разработки и реализации политики в области трудовой миграции, указано в документе.

Напомним, что Татарстан вошел в десятку регионов с наибольшим количеством трудовых мигрантов. В республике зарегистрировано 1,7% от общего числа работающих в стране иностранцев.