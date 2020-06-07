СМИ: Сергей и Юлия Скрипаль под новыми именами переехали в Новую Зеландию

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию и живут там под новыми именами. Об этом написала газета The Sunday Times.

Как пишет издание, им помогли начать новую жизнь. В 2019 году СМИ сообщали, что Скрипалей могут переселить в одну из стран, входящих в разведывательный альянс «Пять глаз». Кроме Великобритании, в него входят Австралия, Канада, Новая Зеландия и США.

Вероятнее всего, Скрипали проведут остаток жизни под новыми именами, им придется отказаться от контактов с знакомыми и родными. При этом бывший сосед Скрипаля Росс Кассиди сообщил, что в декабре получил от него открытку.

Британский телеканал BBC One снял сериал «Отравление в Солсбери» Скрипалях, 1 июня был опубликован трейлер.

Больше двух лет назад, 4 марта 2018 года, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в Солсбери вместе с дочерью Юлией. Лондон утверждает, что к отравлению причастна Россия. При этом британская полиция не нашла доказательств для предъявления обвинений президенту РФ Владимиру Путину.

