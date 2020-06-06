СМИ: рейсы из Казани за границу могут возобновиться уже в середине июля

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Минтранс предложит возобновить часть регулярных международных авиарейсов с 15 июля. В частности, авиасообщение с другими странами может возобновиться и из Казани.

Как пишет портал tourdom.ru со ссылкой на собственные источники, предполагается открыть рейсы в страны Евросоюза, Юго-Восточной Азии, а также в Доминиканскую Республику и на Кубу.

По данным портала, пока есть только решение выдвинуть эту инициативу. Его приняли на совещании в министерстве.

Предполагается, что к середине июля многие страны отменят ограничения на прилет иностранных граждан, в том числе и российских.

