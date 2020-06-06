Выяснилось, что 10 аппаратов ИВЛ для Татарстана в Китае закупил Тимченко

Десять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Китае для Татарстана закупил бизнесмен, владелец Volga Group Геннадий Тимченко. Они предназначаются для пациентов с COVID-19.

«Жертвователь — семья Геннадия Николаевича Тимченко», — сообщили «Татар-информу» в Минздраве Татарстана.

Ранее сообщалось, что такую поддержку Минздраву РТ «оказал крупный бизнес».



Восемь из десяти аппаратов ИВЛ поступят в Набережные Челны: четыре — в горбольницу №5, два — в горбольницу №2, еще два — в госпиталь ветеранов войн. Еще два аппарата получит Лениногорская центральная районная больница.