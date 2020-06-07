Вышел новый фильм Антона Красовского о ситуации с COVID-19 в Дагестане

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Канал RT выпустил новый эпизод проекта «Эпидемия» журналиста Антона Красовского. Он посвящен вспышке коронавирусной инфекции в Дагестане.

Красовский побывал в Дагестане еще на прошлой неделе. Он ознакомился с тем, как работают больницы и санитарная авиация. Съемочная группа пообщалась с больными, проходящими лечение в Республиканском инфекционном центре, и с жителями отдаленных горных сел.

В республике зарегистрировано более 290 смертей от COVID-19, а также более 650 смертей от внебольничной пневмонии.