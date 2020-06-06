Директор КПАП №7 записал видеообращение к Минниханову — он не может выплатить зарплаты и продал автобус

Директор КПАП №7 Ильдар Мухаметов пожаловался, что предприятие не может получить обещанный президентом РФ Владимиром Путиным МРОТ. В трех банках ему отказали в выдаче беспроцентного кредита на выплату зарплаты за апрель. Он записал видеообращение к президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

«Наше предприятие входит в перечень отраслей малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших от мер противодействия коронавирусной инфекции. За период трех месяцев мы делали все, чтобы не потерять ни одного сотрудника, что являлось ключевым моментом для получения государственной поддержки в виде кредитов и субсидий. Мы обратились уже в три банка, все они нам отказали в получении беспроцентных кредитов на выплату заработной платы», — сказал директор КПАП №7.

У предприятия была задолженность на 1 марта по налогам, чтобы ее погасить продали один автобус и задержали выплату зарплат сотрудникам.

«Получается, мы с трудом собрали 850 тысяч, заплатили налог и не сможем получить средства обратно, ни выплатить заработную плату, ни купить дизтопливо — у нас топлива осталось буквально до вторника следующей недели (9 июня)», — сказал Мухаметов.

Вдобавок газовая служба отключила газ на предприятии из-за 72 тыс. долга за апрель, несмотря на просьбу отсрочить плату за июль и август.

Мухаметов добавил, что через ассоциацию перевозчиков предприятие уже обращалось за помощью к президенту РТ, в министерство транспорта, минэкономики Татарстана и к уполномоченному по защите прав предпринимателей в РТ.