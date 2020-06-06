Галимова дала разъяснения по статистике по COVID-19

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова дала разъяснения по статистике коронавирусных больных. По ее словам, делать выводы о количестве активных случаев путем вычета из числа заболевших числа выздоровевших некорректно.

По данным на 6 июня в Татарстане 3 504 выявленных (по нарастанию) и 3 450 выздоровевших (по нарастанию) пациентов с COVID-19.

3504 случая по Республике Татарстан — это количество лиц, диагноз которых подтвержден в результате лабораторных исследований, проведенных Центром гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора РТ.

«Однако в соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава России, диагноз «Новая коронавирусная инфекция» может быть выставлен на основании данных инструментальных методов (таких как компьютерная томография легких и др.)», — говорится в сообщении Галимовой.

В республике сформирован Федеральный регистр лиц, больных COVID-19, куда включены все пациенты, у которых есть хоть малейшее подозрение на заболевание. Расчет выздоровевших производится из Федерального регистра.

Сегодня газета «Реальное время» посчитала, что В Татарстане осталось 54 активных случая коронавируса.

