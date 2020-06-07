Челнинка пожаловалась, что ее мужу с пневмонией в горбольнице №5 «не дали ни таблеточки, не поставили ни укол, ни капельницу»

Жительница Набережных Челнов Рузанна Назмеева написала в соцсетях эмоциональный пост, он опубликован в сообществе «Набережные Челны Life».

По словам челнинки, ее муж заболел 26 мая, у него поднялась температура до 38,6 градуса. На следующий день супруги позвонили в скорую, и к ним отправили врача из поликлиники. «Врач поставила диагноз ОРВИ, выписала противовирусные и антибиотики. Лечение не помогало, состояние ухудшалось», — написала Назмеева.

31 мая снова вызвали скорую. Врачи забрали мужчину в инфекционную больницу. Он там просидел 4 часа в очереди с температурой 39 и диагнозом двусторонняя пневмония. Потом его отправили домой, «объяснив, что мест нет».

«4 июня мужу стало совсем плохо: упало давление, упал уровень кислорода. И его все-таки положили в инфекционку. Сразу назначили лечение. У мужа спала температура, но уровень кислорода и давление еще не повысилось. 6 июня мужа перевели в горбольницу 1/09 (горбольница №5, — прим. ред.). И за весь день ему там не дали ни таблеточки, не поставили ни укол, ни капельницу! Состояние снова ухудшилось, температура снова 38», — написала в отчаянии Назмеева.

У пользователей соцсети женщина попросила совета, куда ей можно обратиться.

Пациенты с COVID-19 не раз жаловались на ситуацию в инфекционной больнице. Больным приходится ждать госпитализации по несколько часов, кто-то даже берет с собой пледы и лежит на земле.

5 июня городскую больницу №5 перепрофилировали в инфекционный госпиталь. Там развернули 300 коек для пациентов с ОРВИ, в том числе с подозрением на COVID-19.