Главное о коронавирусе на 5 июня: отмена карантина для приезжающих в Татарстан, лечение с помощью барокамеры

Открылись церкви и мечети

В Татарстане за последние сутки подтверждены 50 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным республиканского оперштаба, все они были контактными. Госпитализированы 15 человек, дома лечатся 35 заболевших с легкой или бессимптомной формами.

По количеству заболевших лидируют Казань и Нижнекамский район, где за последние сутки выявлены 32 и 4 новых случая соответственно.

Всего в Татарстане на сегодня зарегистрированы 3 452 случая заболевания COVID-19. При этом за все время пандемии выздоровели уже 3 235 человек. Умерли 10 татарстанцев. В Татарстане на сегодня насчитывается 207 активных случаев COVID-19. По общему числу заражений республика опустилась на 21-е место среди российских регионов.

В Челнах пациенты с коронавирусом снова пожаловались на необходимость ждать по нескольку часов госпитализации в инфекционную больницу.



В Татарстане официально отменили двухнедельный карантин для всех прибывающих в республику из других регионов. Справка об отсутствии заболевания или наличии антител тоже больше не нужна.

С сегодняшнего дня в Татарстане открылись церкви и мечети. В порядке проведения богослужений появились некоторые поправки с учетом опасности коронавируса.

Фото Максима Платонова

В Челнах полиция нашла новую точку продажи нелегального антисептика. Изъято почти 800 литров.

В Казани молодежь продолжает игнорировать социальное дистанцирование. После того как тусовщиков прогнали с площади перед речпортом, они переместились на парковку перед ТЦ «Мега».



У Загитовой вирус не обнаружен

За последние сутки в России выявлено 8 726 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 057 пациентов. Таким образом, число зараженных выросло до 449 834, а выздоровевших — до 212 680 человек.

Зафиксировано 144 новых смертельных случая. Всего от коронавируса умерли 5 528 россиян.

Общее число активных случаев COVID-19 в стране — 231 626.

Топ регионов по числу заразившихся

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает необходимым выработать единый алгоритм действий при пандемии. Она уверена, что Россия еще столкнется с угрозой новой эпидемии и должна быть готова к этому.



Глава Удмуртии Александр Бречалов переболел COVID-19 и скоро полноценно приступит к своим обязанностям.

А вот у фигуристки Алины Загитовой коронавирус не обнаружен. Олимпийская чемпионка может приступить к тренировкам.

Фото instagram.com/azagitova

Эксперты МВД нашли признаки экстремизма в роликах схиигумена Сергия. Известный на Урале проповедник отрицал пандемию коронавируса.

НИИ им. Склифосовского тестирует новый подход к лечению «ковидных» пациентов. Для этого используется барокамера, которая, предположительно, позволит эффективнее насыщать кровь больного кислородом.

Собянин пообещал, что ограничительные меры закончатся не раньше, чем через год.

Бенефициары пандемии

На сегодняшнее утро число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 6 640 960. Умерли 391 285 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса на 10.30 (мск).

По количеству заболевших на первом месте находятся США (1 872 660 случаев). На второй строчке — Бразилия (614 941), Россия занимает третью позицию (440 538, данные не обновлены). На четвертом месте — Великобритания (283 079), на пятом — Испания (240 660).



По смертям по-прежнему лидируют Соединенные Штаты, там за время пандемии от коронавируса скончались 108 211 человек. Далее следует Великобритания, где зарегистрированы 39 987 смертей. В пятерку входят Бразилия (34 021), Италия (33 689), и Франция (29 068).



Капитализация Amazon, Netflix и Zoom во время пандемии выросла на миллиарды долларов. Компания Джеффа Безоса показала рост почти на 25%.



Билл Гейтс уверяет, что не планировал чипировать население планеты через прививку от коронавируса.

Власти Японии призвали граждан не носить маски на улице из-за наступившей жары.

Китай сообщил, что в больницах Уханя не осталось больных COVID-19.

В Италии ученые считают, что коронавирус мутировал и его симптомы стали не столь опасными для пациентов.

В Лондоне метро не вернется к круглосуточному режиму работы минимум до марта 2021 года.

Фото bbc.com

Евгений Калашников