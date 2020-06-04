Новости общества

16:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава Удмуртии излечился от коронавируса

16:11, 04.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Глава Удмуртии излечился от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Пресс-служба правительства Удмуртии сообщила, что глава республики Александр Бречалов больше не болеет коронавирусной инфекцией. Три последних теста на COVID-19 показали отрицательный результат.

«Болезнь прошла в легкой форме. Глава Удмуртии соблюдал все рекомендации врачей. Он оставался на рабочем месте в режиме полной самоизоляции», — сообщает пресс-служба правительства УР.

Напомним, 27 мая Бречалов провел прямой эфир, в котором рассказал о положительном тесте на коронавирус. Он утверждал, что с момента заражения мало с кем контактировал.

ОбществоВластьМедицина Удмуртия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем