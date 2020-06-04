Глава Удмуртии излечился от коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Пресс-служба правительства Удмуртии сообщила, что глава республики Александр Бречалов больше не болеет коронавирусной инфекцией. Три последних теста на COVID-19 показали отрицательный результат.

«Болезнь прошла в легкой форме. Глава Удмуртии соблюдал все рекомендации врачей. Он оставался на рабочем месте в режиме полной самоизоляции», — сообщает пресс-служба правительства УР.

Напомним, 27 мая Бречалов провел прямой эфир, в котором рассказал о положительном тесте на коронавирус. Он утверждал, что с момента заражения мало с кем контактировал.