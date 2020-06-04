Amazon, Netflix и Zoom заработали миллиарды долларов на пандемии — СМИ

Amazon можно считать одним из главных выгодоприобретателей от пандемии коронавируса. Режим самоизоляции позволил компании нарастить капитализацию с $1 трлн до $1,24 трлн.

За первый квартал 2020 года выручка компании Джеффа Безоса составила рекордные $75,4 млрд, пишет The Bell. В Северной Америке продажи выросли на 29%.

Netflix нарастил число платных подписок на 15,77 млн, что вдвое превысило прогноз. Аудитория крупнейшего онлайн-кинотеатра достигла 183 млн человек. Капитализация компании резко выросла и даже после некоторой коррекции составляет $85 млрд.

Сервис видеоконференций Zoom подскочил с 10 млн участников в сутки до 300 млн. Акции компании выросли на 163%, ее капитализация перевалила за отметку $50 млрд.