В Челнах полицейские нашли почти 800 литров нелегального антисептика

В Татарстане полицейские нашли компанию, нелегально торгующую антисептическим средством. Директор продал 420 литров вещества за 100 тысяч рублей.

Кроме того, на складе была обнаружена партия еще на 350 литров — 70 пятилитровых канистр, передает пресс-служба татарстанского оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

На директора ООО составлен протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения).

Кроме того, ему грозит уголовное дело за сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности.