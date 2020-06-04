Мечети в период пандемии: в масках, перчатках и со своими ковриками

Фото: Максим Платонов

Долгожданное постановление

Верующие Татарстана наконец дождались решения властей об открытии для посещения храмов. В постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции» внесли изменения. Теперь граждане могут посещать культовые помещения, здания и сооружения — правда, религиозные организации должны будут соблюдать требования по предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в храме.

Если площадь храма не более 400 квадратных метров — здесь на одного человека должно приходиться 4 квадратных метра. Для более крупных помещений в постановлении указано, что в них одновременно могут находиться не более 100 человек (вместе со священнослужителями и работниками храма).

При этом камбин предписывает исполнять все рекомендации Роспотребнадзора, чтобы не допустить распространения инфекции: соблюдать масочно-перчаточный режим, социальное дистанцирование, обеспечить наличие санитайзеров в свободном доступе, проветривание помещений и дезинфекцию поверхностей.

Напомним, на минувшей неделе Марина Патяшина, глава Роспотребнадзора по РТ, высказывалась о том, что в штабе задумываются о частичном снятии ограничений по посещению храмов. Тогда она говорила, что речь не идет о массовых скоплениях прихожан — только о том, чтобы люди могли «в каком-то ограниченном количестве» посещать храмы.

Мастер-класс от ДУМ РТ: как правильно измерить безопасное расстояние

Совет улемов Духовного управления мусульман Республики Татарстан предписал своим приходам (махалля) с 5 июня возобновить работу. Ограничение на коллективное богослужение снимается с условием соблюдения противоэпидемических правил.

Так, верующим с ослабленным иммунитетом, опасающимся за свое здоровье, а также в возрасте старше 65 лет нужно воздержаться от посещения мечети и пятничной молитвы (джума). В мечети и молельные комнаты будут допущены те, кто использует средство индивидуальной защиты органов дыхания (маску), перчатки и имеет индивидуальный молитвенный коврик.

Как сообщили в пресс-службе ДУМ РТ, коллективные молитвы в мусульманских храмах будут проводиться только при условии соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра между молящимися и не более одного человека на 4 кв. метра молельного зала. В качестве ориентира прихожане могут выстраиваться в ряды на расстоянии вытянутых рук и занимать последующие места, заведомо оставляя один незаполненный ряд между рядами.

Мечетям, имеющим площадь молельного зала более 400 кв. метров, можно допускать в здание не более 100 молящихся одновременно. Если во время пятничного намаза нет свободных мест в мечети, молящимся можно совершить молитву на территории при храме.

Ограничения на проведения маджлисов, никахов и имянаречений с участием большого количества людей по-прежнему сохраняются.

«Реальное время» обратилось в Татарстанскую митрополию за разъяснениями относительно того, как с учетом эпидемиологической безопасности будет организован ряд процессов в православных храмах республики. Как только поступят ответы на наши вопросы, они будут опубликованы.

Тимур Рахматуллин, Людмила Губаева