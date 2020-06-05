Соцсети: молодежь из речного порта перебралась на парковку «Меги»
Молодежь, которая собиралась у речного порта по ночам, перебралась на парковку «Меги». Об этом сообщили в сообществе «ВКазани поймут» «ВКонтакте».
Сегодня ночью полиция устроила облаву на парковке торгового центра. В соцсетях выложили видео.
«Речной порт закрыли, теперь молодежь перебралась на парковку «Меги», которая закрыта. Но копы настигли их и там», — написали в группе.
Весной полиция несколько раз разгоняла тусовку молодежи в речном порту. Молодые люди съезжались туда и слушали громкую музыку из автомобилей.
В конце мая полицейские решили регулярно проверять площадь перед речным портом. В ГИБДД включили этот участок города в маршрут патрулирования.
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