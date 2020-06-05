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Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании людей под видом вакцинации

07:57, 05.06.2020 1
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании людей под видом вакцинации
Фото: wikimedia.org

Основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс заявил, что слышал о теориях заговора, согласно которым он планирует вживлять людям микрочипы под видом прививки от коронавируса. По его словам, он никогда не имел отношения к микрочипам. Об этом пишет Business Insider.

«Очень трудно отрицать [такие истории], потому что это так глупо и странно», — сказал он.

Гейтс добавил, что его беспокоит «существование всех этих сумасшедших идей». Он рассказал, что в их фонде есть много специалистов в области фармакологии, и их считают честным посредником между правительством и компаниями в том, что касается выбора лучшего метода.

Гейтс объяснил, что необходимо вакцинировать около 80% населения, чтобы сформировать групповой иммунитет. И если люди испугаются чипирования и не захотят вакцинироваться, болезнь продолжит их убивать.

Фонд Гейтса выделил $300 млн на борьбу с COVID-19 и разработку вакцины. После этого появились слухи, что Гейтс хочет чипировать людей.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:00
    Если бы Джобс вакцинировал, к нему бы очередь выстроилась
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