Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании людей под видом вакцинации

Основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс заявил, что слышал о теориях заговора, согласно которым он планирует вживлять людям микрочипы под видом прививки от коронавируса. По его словам, он никогда не имел отношения к микрочипам. Об этом пишет Business Insider.



«Очень трудно отрицать [такие истории], потому что это так глупо и странно», — сказал он.

Гейтс добавил, что его беспокоит «существование всех этих сумасшедших идей». Он рассказал, что в их фонде есть много специалистов в области фармакологии, и их считают честным посредником между правительством и компаниями в том, что касается выбора лучшего метода.

Гейтс объяснил, что необходимо вакцинировать около 80% населения, чтобы сформировать групповой иммунитет. И если люди испугаются чипирования и не захотят вакцинироваться, болезнь продолжит их убивать.

Фонд Гейтса выделил $300 млн на борьбу с COVID-19 и разработку вакцины. После этого появились слухи, что Гейтс хочет чипировать людей.