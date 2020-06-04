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В Татарстане отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих в республику

18:38, 04.06.2020
В Татарстане отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих в республику
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане с завтрашнего дня, 5 июня, отменяется требование об обязательном прохождении двухнедельной самоизоляции приезжающих из других регионов. Соответствующее постановление появилось на сайте правительства РТ.

Также документом отменяются дополнительные справки для прибывающих в республику о прохождении карантина, выданные в регионе прибытия.

Стоит отметить, что новые правила не распространяются на граждан, прибывших из других стран. Они по-прежнему должны пройти двухнедельный режим самоизоляции.

ОбществоВласть Татарстан
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