В Татарстане отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих в республику

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане с завтрашнего дня, 5 июня, отменяется требование об обязательном прохождении двухнедельной самоизоляции приезжающих из других регионов. Соответствующее постановление появилось на сайте правительства РТ.

Также документом отменяются дополнительные справки для прибывающих в республику о прохождении карантина, выданные в регионе прибытия.

Стоит отметить, что новые правила не распространяются на граждан, прибывших из других стран. Они по-прежнему должны пройти двухнедельный режим самоизоляции.