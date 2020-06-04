В Татарстане отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих в республику
В Татарстане с завтрашнего дня, 5 июня, отменяется требование об обязательном прохождении двухнедельной самоизоляции приезжающих из других регионов. Соответствующее постановление появилось на сайте правительства РТ.
Также документом отменяются дополнительные справки для прибывающих в республику о прохождении карантина, выданные в регионе прибытия.
Стоит отметить, что новые правила не распространяются на граждан, прибывших из других стран. Они по-прежнему должны пройти двухнедельный режим самоизоляции.ОбществоВласть Татарстан
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