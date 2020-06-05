В Набережных Челнах пациенты с COVID-19 снова пожаловались на инфекционную больницу

В инфекционной больнице Набережных Челнов пациенты с коронавирусом ждут госпитализации по несколько часов. Об этом сообщили в сообществе «Челны ВКурсе».

«Ночь. Сидим и ждем в боксе инфекционной больнице, когда нам выделят койко-место. Скорая привезла нас в 17.00. Все больные с тяжелыми осложнениями от короновирусной инфекции», — написали в соцсети.

29 мая в соцсетях появилось видео, как в Набережных Челнах люди часами ждут медпомощи, лежа на земле у инфекционной больницы.



Позже в Минздраве объяснили происходящее большой нагрузкой на инфекционку. В ведомстве уточнили, что к работе привлечены дополнительные медики.

