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В Роспотребнадзоре призвали выработать алгоритм реагирования на новые пандемии

17:00, 04.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Роспотребнадзоре призвали выработать алгоритм реагирования на новые пандемии
Фото: kremlin.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в дискуссионном клубе «Валдай», что нужно выработать единый алгоритм реагирования на пандемии.

«То, что он будет, это абсолютно очевидно — в той или иной форме. Кого он затронет, мы сегодня не знаем, но алгоритм действий у нас должен быть», — цитирует ее RT.

По ее словам, это должен быть общий алгоритм для всех.

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков считает, что в конце июля — августа в Россию может прийти вторая волна коронавируса. Избежать ее помогут вакцинация и ограничительные меры.

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