В Роспотребнадзоре призвали выработать алгоритм реагирования на новые пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в дискуссионном клубе «Валдай», что нужно выработать единый алгоритм реагирования на пандемии.

«То, что он будет, это абсолютно очевидно — в той или иной форме. Кого он затронет, мы сегодня не знаем, но алгоритм действий у нас должен быть», — цитирует ее RT.

По ее словам, это должен быть общий алгоритм для всех.



Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков считает, что в конце июля — августа в Россию может прийти вторая волна коронавируса. Избежать ее помогут вакцинация и ограничительные меры.