Главное к утру: помощь из Мэйшаня, приостановка производства автомобилей и карты с памятными датами
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 25 марта.
- Китайский город Мэйшань планирует прислать в Нижнекамск 5 тыс. новых медицинских масок. Вопросом доставки из Китая сейчас занимается Центр по поддержке и развитию предпринимательства. Ожидается, что маски прибудут в Татарстан в течение двух недель, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.
- Автопроизводители начали приостанавливать производство на своих российских заводах из-за проблем с поставками компонентов. Volkswagen и PSA уже объявили о простое производства. Группа Sollers сообщила о риске приостановки выпуска автомобилей на УАЗе и Ford Sollers. У компании в том числе есть совместное предприятие с Ford в Татарстане, где выпускается легкий коммерческий транспорт.
- В Казани выпустят транспортные карты с новым дизайном к 9 Мая и 100-летию ТАССР. Они поступят в продажу в середине апреля. Общий тираж транспортных карт составит 11 тысяч. В настоящее время разработку дизайна завершили и приступили к их изготовлению.
- В Иннополисе беспилотное такси попало в аварию. Кадрами с места ДТП поделились пользователи соцсетей. Как отметил автор видео, беспилотник не нарушал правила и ехал спокойно. Но его догнал водитель «Лады» и врезался сзади. Судя по кадрам, беспилотное такси не получило сильных повреждений.
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