Новости общества

03:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Китайский город Мэйшань планирует прислать Нижнекамску 5 тысяч масок

02:34, 25.03.2020
Китайский город Мэйшань планирует прислать Нижнекамску 5 тысяч масок
Фото: e-nizhnekamsk.ru

Китайский город Мэйшань планирует прислать в Нижнекамск 5 тыс. новых медицинских масок.

Вопросом доставки из Китая сейчас занимается Центр по поддержке и развитию предпринимательства.

Ожидается, что маски прибудут в Татарстан в течение двух недель, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Напомним, китайский город Мэйшань прислал в Нижнекамск письмо поддержки в связи с распространением коронавируса нового типа.

ОбществоМедицинаВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров