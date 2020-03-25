Китайский город Мэйшань планирует прислать Нижнекамску 5 тысяч масок
Китайский город Мэйшань планирует прислать в Нижнекамск 5 тыс. новых медицинских масок.
Вопросом доставки из Китая сейчас занимается Центр по поддержке и развитию предпринимательства.
Ожидается, что маски прибудут в Татарстан в течение двух недель, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.
Напомним, китайский город Мэйшань прислал в Нижнекамск письмо поддержки в связи с распространением коронавируса нового типа.
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