В Казани появятся транспортные карты к 75-летию Победы и 100-летию ТАССР

В Казани выпустят транспортные карты с новым дизайном к 9 мая и 100-летию ТАССР.

Они поступят в продажу в середине апреля. Общий тираж транспортных карт составит 11 тыс.

В настоящее время разработку дизайна завершили и приступили к их изготовлению, сообщает комитет по транспорту Казани.

Ранее в комитете рекомендовали жителям при оплате проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях использовать транспортные карты, а также банковские карты с функцией PayPass и мобильные устройства с NFС.

