В России началась приостановка автопроизводств из-за нехватки компонентов

Автопроизводители начали приостанавливать производство на своих российских заводах из-за проблем с поставками компонентов.

Volkswagen и PSA уже объявили о простое производства. Группа Sollers сообщила о риске приостановки выпуска автомобилей на УАЗе и Ford Sollers. У компании в том числе есть совместное предприятие с Ford в Татарстане, где выпускается легкий коммерческий транспорт.

Отмечается, что заводы, являющиеся российскими мощностями по сборке зарубежных автомобилей, могут приостановить производство.

Помимо Volkswagen и PSА, свои производства на территории РФ имеют Renault (завод в Москве), китайский Haval (завод в Туле), Mersedes (завод в Подмосковье), Nissan и Hyundai (заводы в Петербурге), пишет ТАСС.



Ранее гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин выразил надежду в том, что проблемы с комплектующими из Китая решатся к маю, но уверенности в этом пока нет.

