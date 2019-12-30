Главное за выходные: предотвращенный теракт, долевые дома и зарплаты врачей

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 30 декабря.

ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Санкт-Петербурге. Задержаны два человека, которых спецслужбы подозревают в подготовке терактов на Новый год.

Госстройнадзор Татарстана дал заключение о соответствии двух долевых домов на пересечении улицы Чистопольской и проспекта Амирхана. Еще один долгострой был сдан в Зеленодольске. Директор Фонда поддержки обманутых дольщиков РТ Иван Новиков заявил, что проблему обманутых дольщиков в Татарстане планируют решить в 2021 году.



Тем временем Минстрой Татарстана отчитался о выполнении плана по вводу жилья. Введено 2,675 млн кв. м.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимальной зарплаты. С 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 850 рублей. Несмотря на это позитивное сообщение, в Казани врач в соцсетях пожаловалась на свою зарплату. Она назвала «кутарками» деньги, которые получает за работу в приемном покое.



Фигуристка Евгения Медведева снялась с российского чемпионата. Двукратная чемпионка мира отказалась от участия в произвольной программе.

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал внимательнее относится к медсправкам призывников, поскольку многие уклонисты пользуются поддельными. Прокуратура республики взялась проверить документы.



«Академию тенниса Шамиля Тарпищева» в Казани выставили на продажу. Спортивный комплекс продается за 360 млн рублей.