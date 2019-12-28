Прокуратура усилит проверки татарстанских призывников после слов Минниханова

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В прокуратуре Татарстана усилят работу по выявлению уклоняющихся от службы по призыву граждан после сегодняшнего заявления президента республики Рустама Минниханова.

Напомним, Минниханов указал на выявленные случаи предоставления в военкоматы фиктивных справок от врачей. В связи с этим он призвал прокуратуру провести масштабную проверку по всем случаям освобождения от военной службы.

Представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев заявил «Реальному времени», что надзорные мероприятия в этой сфере проводятся прокуратурой на системной основе, совместно с Следкомом и МВД.

«С учетом предложения президента РТ работа по выявлению так называемых «уклонистов» будет активизирована», — добавил Галиев.