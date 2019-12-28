Медведева снялась с ЧР по фигурному катанию

Фигуристка Евгения Медведева снялась с российского чемпионата. Двукратная чемпионка мира отказалась от участия в произвольной программе.

После короткой программы Медведева занимала пятое место, набрав 71,08 балла.

На предстартовой тренировке в субботу Медведева исполнила лишь один элемент из заявленной программы и досрочно покинула занятие, передает ТАСС.

В четверг на тренировке у спортсменки сломались коньки. Она пыталась перейти на новые, но они чем-то не устроили Медведеву, и фигуристка была вынуждена вернуться к старым.