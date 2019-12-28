Госстройнадзор РТ принял два долгостроя — «Миллениум Сити» и «Царицынский бугор»

Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан дала заключение о соответствии двух домов на пересечении улиц Чистопольской и Амирхана. Дом относился к разряду «проблемных» объектов долевого строительства.

Общая площадь объекта составляет 28 524 кв. м. В 26-этажном доме к заселению готово 320 квартир, передает пресс-служба ведомства.

Ранее директор Фонда поддержки обманутых дольщиков РТ Иван Новиков заявил, что проблему обманутых дольщиков в Татарстане планируют решить в 2021 году.