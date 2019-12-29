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«Академию тенниса Шамиля Тарпищева» в Казани выставили на продажу

22:21, 29.12.2019
«Академию тенниса Шамиля Тарпищева» в Казани выставили на продажу

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже комплекса «Академия тенниса Шамиля Тарпищева». Спортивный комплекс продается за 360 млн рублей.

По данным объявления, общая площадь объекта составляет 13659 кв. метров. В здании имеются 17 теннисных кортов, три бассейна, тренажерный зал, бильярд, собственная наземная и подземная парковки.

Комплекс расположен в Кировском районе Казани.

Недвижимость Татарстан
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