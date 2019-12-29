«Академию тенниса Шамиля Тарпищева» в Казани выставили на продажу
На сайте «Авито» появилось объявление о продаже комплекса «Академия тенниса Шамиля Тарпищева». Спортивный комплекс продается за 360 млн рублей.
По данным объявления, общая площадь объекта составляет 13659 кв. метров. В здании имеются 17 теннисных кортов, три бассейна, тренажерный зал, бильярд, собственная наземная и подземная парковки.
Комплекс расположен в Кировском районе Казани.Недвижимость Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым