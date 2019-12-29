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ФСБ благодаря США задержала двух россиян, готовивших в Санкт-Петербурге теракт на Новый год

19:47, 29.12.2019
ФСБ благодаря США задержала двух россиян, готовивших в Санкт-Петербурге теракт на Новый год
Фото: realnoevremya.ru

Федеральная служба безопасности России задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурге в местах массового скопления людей в период новогодних праздников.

Россияне были задержаны 27 декабря по информации, полученной от американских партнёров, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к теракту и «Участие в деятельности террористической организации».

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию о готовящихся терактах в России.

Происшествия
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