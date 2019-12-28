В 2021 году в Татарстане планируют полностью решить проблему обманутых дольщиков

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Директор Фонда поддержки обманутых дольщиков РТ Иван Новиков заявил, что проблему обманутых дольщиков в Татарстане планируют решить в 2021 году. Об этом он рассказал в интервью «Реальному времени».

«Думаю, в 2021 году мы будем близки к завершению строительства на всех объектах. В 2020 году начнем, скорее всего, все, а дальше будет зависеть от сроков строительства», — ответил Новиков на вопрос о решении проблемы долгостроев.

Механизм эскроу-счетов Новиков назвал большим благом, так как он исключает возможность застройщиков привлекать другие средства дольщиков напрямую.

— Это серьезная задача для контролирующих органов, чтобы застройщики не использовали никаких иных механизмов привлечения средств дольщиков, кроме механизма эскроу-счетов. Все другие механизмы ведут к рискам для дольщиков и проблемам для государства. Это могут быть инвестиционные договоры, жилищно-накопительные кооперативы и так далее. Мы считаем, что реформа со счетами эскроу — это большое благо, и, если все будет хорошо, то мы избавимся от проблемы обманутых дольщиков. Но все равно останутся недобросовестные застройщики, которые будут пытаться обойти закон. Задача государства — пресекать это.

Полный текст интервью читайте в материале «Реального времени».