Под Казанью сдали еще один долгострой

Фото: Рината Назметдинова

В Зеленодольске завершилось строительство проблемного дома по улице Строителей. Обманутые дольщики ждали его в течение трех лет.

Речь идет о долгострое «ТН-Риэлти», который был признан банкротом в 2018 году. Строительство объекта остановилось еще в 2016 году. В ноябре 2019 года было принято решение о заключении договора подряда на завершение строительства жилого дома с компанией “СтройГрад». В течение двух месяцев она выполнила строительно-монтажные работы, передает республиканский фонд поддержки дольщиков.

Акт на ввод в эксплуатацию подписан 26 декабря. Свои квартиры в сданном доме получат 109 дольщиков. Таким образом, дом стал восьмым по счету долгостроем, который смогли достроить в 2019 году.

Ранее в Казани два проблемных объекта в Ново-Савиновском районе получили заключения о соответствии.