Путин одобрил повышение минимальной зарплаты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимальной зарплаты. С 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 850 рублей.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12 тысяч 130 рублей в месяц», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Законом устанавливается, что с начала года минимальная зарплата достигнет 12 130 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. Увеличение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года (11 тысяч 280 рублей в месяц) составит 7,5%.