Новости общества

09:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани врач в соцсетях пожаловалась на зарплату-«кутарку»

08:34, 29.12.2019
В Казани врач в соцсетях пожаловалась на зарплату-«кутарку»
Фото: соцсети

В Казани врач в соцсетях пожаловалась на свою зарплату. Она назвала «кутарками» деньги, которые получает за работу в приемном покое.

Для доказательства девушка опубликовала расчетный счет за декабрь. Судя по документу, в декабре она получила зарплату в 31 тысячу рублей. Треть суммы девушка уже потратила, расплачиваясь за долги.

«И вот на руках у молодого специалиста, у которого маленький ребенок, зарплата 20 тысяч рублей. И распределить ее надо до 25 января [...] Я без понятия, как бы я выжила с такой зарплатой, если бы не мой муж и родители», — написала девушка.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, как повысить зарплаты врачам.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров