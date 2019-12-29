В Казани врач в соцсетях пожаловалась на зарплату-«кутарку»

Фото: соцсети

В Казани врач в соцсетях пожаловалась на свою зарплату. Она назвала «кутарками» деньги, которые получает за работу в приемном покое.

Для доказательства девушка опубликовала расчетный счет за декабрь. Судя по документу, в декабре она получила зарплату в 31 тысячу рублей. Треть суммы девушка уже потратила, расплачиваясь за долги.

«И вот на руках у молодого специалиста, у которого маленький ребенок, зарплата 20 тысяч рублей. И распределить ее надо до 25 января [...] Я без понятия, как бы я выжила с такой зарплатой, если бы не мой муж и родители», — написала девушка.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, как повысить зарплаты врачам.