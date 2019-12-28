Минстрой Татарстана отчитался о выполнении плана по вводу жилья

Строители Татарстана выполнили годовой план по вводу жилья и установку нацпроекта «Жилье и городская среда». Уже введено 2,675 млн кв. м жилья, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Таким образом, за сегодня удалось ввести в эксплуатацию более 30 тысяч кв. метров.

Накануне на республиканском совещании министр строительства республики Ирек Файзуллин сообщал, что план выполнен на 99% и остается ввести 33 тысячи кв. м жилья.

В 2020 году планируется ввести около 2,9 млн «квадратов».