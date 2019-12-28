Минстрой Татарстана отчитался о выполнении плана по вводу жилья
Строители Татарстана выполнили годовой план по вводу жилья и установку нацпроекта «Жилье и городская среда». Уже введено 2,675 млн кв. м жилья, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.
Таким образом, за сегодня удалось ввести в эксплуатацию более 30 тысяч кв. метров.
Накануне на республиканском совещании министр строительства республики Ирек Файзуллин сообщал, что план выполнен на 99% и остается ввести 33 тысячи кв. м жилья.
В 2020 году планируется ввести около 2,9 млн «квадратов».НедвижимостьОбществоВласть Татарстан
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